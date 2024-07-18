Balıkesir’de çıkan yangınla ilgili 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, alevlerin Altıeylül'e bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'ne yaklaşması üzerine Balıkesir Valiliğinin kararıyla mahalle boşaltıldı.Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.