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Giriş Tarihi: 6.11.2024 19:31 Son Güncelleme: 6.11.2024 20:35

Yer Balıkesir: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!

Balıkesir bir kişi aralarında husumet bulunan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Yer Balıkesir: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!

Balıkesir bir kişi aralarında husumet bulunan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saat 15.00 sularında Karesi ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet olduğu belirtilen Recep Ö.'yü (57) önce başından daha sonra 2 el vücuduna ateş ederek öldürdü.

Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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Yer Balıkesir: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!
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