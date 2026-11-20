KEDİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kedi, binadakiler tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.