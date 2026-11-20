Olay, 15 Kasım'da saat 13.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Müslüm Çepeloğlu, yanındaki kadının bastonunu alıp, kediye defalarca vurdu.
KEDİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Kedi, binadakiler tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin kaybettiği gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.