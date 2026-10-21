Balıkesir’de feci kaza: Motokurye hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Emre Özen (30) yönetimindeki motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran aracın arkasında bulunan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Emre Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.