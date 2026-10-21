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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:34

Balıkesir'de feci kaza: Motokurye hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Emre Özen (30) hayatını kaybetti. Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi.

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İHA
Balıkesir’de feci kaza: Motokurye hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Emre Özen (30) yönetimindeki motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran aracın arkasında bulunan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Emre Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

#BALIKESİR #BANDIRMA
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Balıkesir'de feci kaza: Motokurye hayatını kaybetti
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