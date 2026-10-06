Balıkesir’de feci kaza! Motosikletiyle tırın altında kalan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışında meydana geldi.
Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisiyken, Edremit MESEM'e nakil olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Bulut Akyüz'ün kullandığı 10 AOG 885 plakalı motosiklet, seyir halindeki bir tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, tırın altında kaldı. Akyüz, meydana gelen ağır yaralanmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
KAFES DÖVÜŞÜ VE JUDO BRANŞLARINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİKLERİ ELDE ETTİ
Ayvalık'ta ikamet eden Bulut Akyüz'ün aynı zamanda MMA sporcusu olduğu öğrenildi. Spora küçük yaşlarda başlayan Akyüz'ün, henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği belirtildi.