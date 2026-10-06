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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:44

Balıkesir'de feci kaza! Motosikletiyle tırın altında kalan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Bulut Akyüz, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Öte yandan, spora küçük yaşlarda başlayan Akyüz’ün, henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği belirtildi.

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İHA Yaşam
Balıkesir’de feci kaza! Motosikletiyle tırın altında kalan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 Karayolu'nun Gömeç ilçesi Burhaniye çıkışında meydana geldi.

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisiyken, Edremit MESEM'e nakil olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Bulut Akyüz'ün kullandığı 10 AOG 885 plakalı motosiklet, seyir halindeki bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, tırın altında kaldı. Akyüz, meydana gelen ağır yaralanmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KAFES DÖVÜŞÜ VE JUDO BRANŞLARINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİKLERİ ELDE ETTİ

Ayvalık'ta ikamet eden Bulut Akyüz'ün aynı zamanda MMA sporcusu olduğu öğrenildi. Spora küçük yaşlarda başlayan Akyüz'ün, henüz 10 yaşındayken kafes dövüşü ve judo branşlarında Türkiye birincilikleri elde ettiği belirtildi.

Henüz 16 yaşında olan genç sporcunun trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık'taki spor camiasında ve ilçede büyük üzüntü ile karşılandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BALIKESİR #İZMİR #ÇANAKKALE #EDREMİT #AYVALIK

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