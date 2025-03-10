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Giriş Tarihi: 10.3.2025 20:22

Balıkesir'de güvenlik güçleri, 18 düzensiz göçmen yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

AA
Balıkesir’de güvenlik güçleri, 18 düzensiz göçmen yakaladı

Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gönderilen "KB-111" isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta yakalanan 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

İL GÖÇ İDARESİ MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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Balıkesir'de güvenlik güçleri, 18 düzensiz göçmen yakaladı
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