Balıkesir’de kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 42 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 64,38 gram metamfetamin maddesi, 42,32 gram esrar maddesi, 5,43 gram skunk maddesi, 15,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 129 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat,