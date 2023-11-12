Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de köprü çöktü
Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:23

Balıkesir'de köprü çöktü

Edremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle suyun debisi yükselince çöktü.

DHA
Balıkesir’de köprü çöktü

Kentte dün gün boyu süren yağmur gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle dereler taştı. Edremit ilçesinde eski Çanakkale-Balıkesir kara yolunda Zeytinli Çayı üzerindeki köprünün beton ayağı, aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Köprünün bir bölümü çökerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığdı.
Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun'da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar
Son dakika haberler: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler: İslam dünyası hareket geçmeli
Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…
Polatlar'ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den tarihinin en büyük uçak alımı! Airbus yöneticileri ile İstanbul'da önemli görüşme
SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de köprü çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA