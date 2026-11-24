İSTİNAT DUVARI ÖNÜNDEKİ ASFALT ÇÖKTÜ



Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi. Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.