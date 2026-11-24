Havran ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.
İSTİNAT DUVARI ÖNÜNDEKİ ASFALT ÇÖKTÜ
Hamambaşı Mahallesi'nde ise Havran Çayı kenarındaki istinat duvarının önünde bulunan asfalt zemin, yağmur sularının zemini yumuşatması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle bölgede park halindeki 3 kamyon ile 1 kamyonet oluşan dev çukura devrildi. Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura devrilen 4 aracı bulundukları yerden çıkarmak için bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.