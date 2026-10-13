Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de tek katlı evde yangın: 1 ölü
Giriş Tarihi: 13.10.2026 23:41 Son Güncelleme: 13.10.2026 23:42

Balıkesir’de tek katlı evde yangın: 1 ölü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Balıkesir’de tek katlı evde yangın: 1 ölü
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas Grup Amirliğine bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 3 itfaiye aracı ve 6 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası evde yaptığı kontrolde, İ.A. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edilirken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

#BALIKESİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de tek katlı evde yangın: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA