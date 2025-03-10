Balıkesir’de tüfekli saldırı: İki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Temaşalık Caddesi'nde, Emirhan G. ve Mehmet Suat Y, Atıf A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Atıf A. yanındaki tüfekle iki kişiye ateş etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda, Emirhan G. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılardan Emirhan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Atıf A. ise polis ekiplerince yakalandı.