Balıksir'de, 15 Kasım'da saat 13.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir erkeğin yanındaki kadının bastonunu alıp, kediye defalarca vurduğu görüldü. Kedi, diğer bina sakinleri tarafından kurtarılıp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi. Kedinin gözü enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.