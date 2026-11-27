Balıkesir polisinin yaptığı çalışmada şüpheli şahısların örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı ve toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.