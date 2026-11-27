Balıkesir polisinin yaptığı çalışmada şüpheli şahısların örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı ve toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
37 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Balıkesir merkezli, Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu olmak üzere toplam 10 ili kapsayan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.