Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.