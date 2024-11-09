Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma-Bursa kara yolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre yola kontrolsüz çıkan C.Ç. (34) yönetimindeki yolcu otobüsü ile M.U.'nun (65) kullandığı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.