Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!
Giriş Tarihi: 9.11.2024 15:45

Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada yaralı sayısı 14'e çıktı. İşte detaylar…

DHA
Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma-Bursa kara yolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre yola kontrolsüz çıkan C.Ç. (34) yönetimindeki yolcu otobüsü ile M.U.'nun (65) kullandığı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’deki feci kazada yaralı sayısı 14’e yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA