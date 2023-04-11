Balıklı Rum Hastanesi’nin onarımında sona gelindi

ZeytinburnuBalıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Valiliği tarafından başlatılan onarım çalışması yüzde 95 oranında tamamlandı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 1 Eylül'de düzenlediği onarım ihalesini 13.9 milyon liralık en düşük teklifle alan Alba İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin taşeron temsilcisi Sadettin Kıran, kenar betonları, çatı, iç sıva ve volta döşemesinin tamamlandığını, işin yüzde 95'inin bitirildiğini söyledi. Binanın sadece kapı ve pencerelerinin kaldığını belirten Kıren, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından geri kalan ince işçiliğin ise hastane yönetimi tarafından yapılacağını kaydetti. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, 1894'te yapılan ancak yangında hasar gören hastanenin, Cumhurbaşkanı talimatı ile tekrar eski haline getirildiğini ve tadilatın bitirilmesiyle birlikte farklı yerlere sevk edilen hastaların, yerlerine geri döneceğini kaydetti. Tadilat masraflarının çoğunun devlet tarafından karşılandığını dile getiren Yuvanidis, tadilat öncesinde "Cumhurbaşkanı bizim her şeyimiz. Onun emriyle herkes ilgileniyor, herkes koşuşturuyor" demişti.