Balıklı test

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) arıtma tesisinde, barajdan gelen işlenmemiş su öncelikle balıkların bulunduğu akvaryuma konuluyor. Yaklaşık 2 saatlik süreçte balıklar hayatta kalırsa, diğer aşamalara geçiliyor. Sisteme alınan su, 299 parametrede arındırılarak şehre dağıtılması için içme suyu şebekesine veriliyor. Sadece içme suyu değil, doğaya salınan atık sular da laboratuvarda ve canlı balık havuzlarında teste tabi tutuluyor. Atık suların son analizlerini ise Gemlik Körfezi'ndeki TÜBİTAK Araştırma Gemisi yapıyor.Bursa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85'i, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Doğancı ve Nilüfer barajlarından sağlanıyor. Barajlardaki su, 11 kilometrelik isale hattı ile Doburca İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'ne getirilerek, arıtılıyor. Kentin içme suyu denetimi, buradaki laboratuvarlarda titizlikle yapılırken, 1985 yılında kurulan arıtma tesisinde, o tarihten bu yana barajdan gelen suyun denetiminde, bir akvaryumda bulunan süs balıklarından yararlanılıyor.