Haberler Yaşam Haberleri Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırısında kahreden detay: Meğer ilk iş günüymüş...
Giriş Tarihi: 4.11.2024 20:27 Son Güncelleme: 4.11.2024 20:49

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırısında kahreden detay: Meğer ilk iş günüymüş...

Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü Mikail Çelikkol sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganın Hilmi Şen'in yeğeni olduğu belirlenirken Mikail Çelikkol ile ilgili o detay herkesi derinden etkiledi: Meğer ilk iş günüymüş...

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırısında kahreden detay: Meğer ilk iş günüymüş...

Kan donduran olay sabah saatlerinde yaşandı. Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü Mikail Çelikkol uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şen ve Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili Başkan Şen'in yeğeni Erdem Şen gözaltına alınırken saldırgan ifadesinde "Söz verdi ama beni işe almadı" savunması yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden Mikail Çelikkol ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Öyle ki Çelikkol'un bugün ilk iş günü olduğu ve mesaiye başladıktan iki saat sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırısında kahreden detay: Meğer ilk iş günüymüş...
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