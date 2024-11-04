Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırısında kahreden detay: Meğer ilk iş günüymüş...

Kan donduran olay sabah saatlerinde yaşandı. Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü Mikail Çelikkol uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şen ve Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla ilgili Başkan Şen'in yeğeni Erdem Şen gözaltına alınırken saldırgan ifadesinde "Söz verdi ama beni işe almadı" savunması yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden Mikail Çelikkol ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Öyle ki Çelikkol'un bugün ilk iş günü olduğu ve mesaiye başladıktan iki saat sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.