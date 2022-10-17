Balkan Ninnisi dizisi 8. Son bölümle TRT1 ekranlarında izlemeye sunuldu. Dizinin son bölümünün TRT1 yayın akışı saatlerinde ekran başında olamayanlar yoğun olarak "Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Balkan Ninnisi 8. bölüm full izle linki ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke birlikte dizinin son bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz.
Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir.
Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder.
Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler.
Bu arada Ertan'ı evlendirmek için yapılan 'tıraş gecesi' hüsranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına karşılık bulamadığı için uzaklara gitmeye kalkmıştır...