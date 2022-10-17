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Giriş Tarihi: 17.10.2022 00:54

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi 8. Son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik geliyor. TRT1 yayın akışı saatlerinde diziyi izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler yoğun olarak “Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle linki ve özetten detaylar.

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

Balkan Ninnisi dizisi 8. Son bölümle TRT1 ekranlarında izlemeye sunuldu. Dizinin son bölümünün TRT1 yayın akışı saatlerinde ekran başında olamayanlar yoğun olarak "Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

BALKAN NİNNİSİ 8. BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Balkan Ninnisi 8. bölüm full izle linki ve özetten detaylar şöyle;

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

Aşağıda yer alan linke birlikte dizinin son bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/balkan-ninnisi

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

BALKAN NİNNİSİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir.

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder.

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler.

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

Bu arada Ertan'ı evlendirmek için yapılan 'tıraş gecesi' hüsranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına karşılık bulamadığı için uzaklara gitmeye kalkmıştır...

Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik

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Balkan Ninnisi 8. Bölüm full izle! Güldaniye’den Ertan’ı evlendirmek için yeni taktik
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