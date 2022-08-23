Balkan Ninnisi 9. Bölüm full izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi 9. bölüm TEK PARÇA full izle! Jovanka, Viyana’ya gidiyor

TRT 1 ekranlarının yaz dizisi Balkan Ninnisi, her Salı akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Balkan Ninnisi dizisi, 23 Ağustos Salı akşamı 9. son bölümüyle izlemeye sunuldu. Dizinin 9. bölümünün yayınlandığı saatte ekran başında olamayan seyirciler ise yoğun olarak "Balkan Ninnisi 9. Bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Peki, bu hafta imkansız aşkın kahramanlarını neler bekliyor? İşte TRT 1 ile Balkan Ninnisi 9. Bölüm full izle linki ve özeti…
TRT1 ile Balkan Ninnisi 9. bölüm full izle linki ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke birlikte dizinin son bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/diziler/balkan-ninnisi
Dizide Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz.
Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır.
Bu duruma Neriman'ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur.
Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan'ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana'ya gitmek için yola koyulur. Ertan'ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır.
Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar.
Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur...