Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Temmuz 2022 TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:07

Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Temmuz 2022 TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1’in henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Balkan Ninnisi bu akşam tv yayın akışı içerisinde yer almıyor. Bu noktada ise yapımın izleyenleri konuyla ilgili olarak “Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. TRT1 yayın akışı ile dizinin yeni bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Temmuz 2022 TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Balkan Ninnisi dizisi TRT1'in 12 Temmuz tarihli yayın akışında yer almıyor. Erdal Özyağcılar gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümleriyle dahi ilgiyi üzerine çekmişti. Şimdilerde dizinin takipçileri "Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölüm tarihi ve detaylar...

BALKAN NİNNİSİ NEDEN YOK?

Bayram tatili nedeniyle dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceği bilinirken yapımın yeni bölümü 19 Temmuz tarihinde ekranlara gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programm Akışı

05:55 Hapishanedeki Çiçek

08:55 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:20 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike: Yansımalar"

02:05 Mahrem

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Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Temmuz 2022 TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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