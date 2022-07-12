Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? 12 Temmuz 2022 TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Balkan Ninnisi dizisi TRT1'in 12 Temmuz tarihli yayın akışında yer almıyor. Erdal Özyağcılar gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümleriyle dahi ilgiyi üzerine çekmişti. Şimdilerde dizinin takipçileri "Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte TRT1 yayın akışı ile Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölüm tarihi ve detaylar...