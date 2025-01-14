Balkanlardan gelen kar yükseklerde etkili oluyor

Kırklareli Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören ilçede bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Engelli, ve hamileler bir gün izinli sayılacak.

BÖLGEDE TİPİ DEVAM EDİYOR

Kırklarelin'in yüksek kesimlerinde üç gündür devam eden kar yağışı tipininde etkisi ile yollarda karların birikmesine neden oluyor karayolları ve Özel İdare'ye bağlı ekipler tuzlama,Küreme çalısmalarını gece boyunca devam ettiriyorlar. Yetkililer yola çıkacak olan şoförlerin buzlanmaya karşı dikkatli olması çağrısında bulundular. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının Çarşamba aksamına kadar süreceği bildirildi.

KAR GÖRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR TAŞTEPE KÖYÜ'NE AKIN ETTİLER

Kar yağışının etkili olduğu Taştepe'de bulunan yüksek rakımlı ahmet baba tepesine akın ettiler. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken bazıları da Kar'n Keyfini çıkardılar.