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Giriş Tarihi: 7.1.2025 18:40

Balkonda dengesini kaybederek zemine çakıldı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Şahsın düştüğü yere ulaşmakta zorluk çeken ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı adamı hastaneye ulaştırdı.

İHA
Balkonda dengesini kaybederek zemine çakıldı!

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın birinci katında ikamet eden A.M. çıktığı balkonda dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İki apartman arasına düşen şahsa ulaşmaktan zorlanan ekipler uzun uğraşlar sonrası A.M.'yi bulunduğu noktadan alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Balkonda dengesini kaybederek zemine çakıldı!
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