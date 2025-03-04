Balkonda güneşlenirken öldü: Mahalleli uyuduğu sandı gerçek böyle ortaya çıktı!

Muratpaşa'da 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç güneşlenmek için yaşadığı dairenin balkonuna çıktı. Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü.
Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu hemen 112'yi aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.
Adli tabip tarafından yapılan incelemede Kabaağaç'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.
"EN SON DÜN GÖRDÜM"
Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.