Balkonda güneşlenirken öldü: Mahalleli uyuduğu sandı gerçek böyle ortaya çıktı!

"EN SON DÜN GÖRDÜM"

Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.