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Giriş Tarihi: 4.3.2025 15:22 Son Güncelleme: 4.3.2025 15:38

Balkonda güneşlenirken öldü: Mahalleli uyuduğu sandı gerçek böyle ortaya çıktı!

Acı olay Antalya’da yaşandı… Bu sabah güneşlenmek için balkona çıkan yaşlı adam, oturduğu sandalyede hayata gözlerini kapadı. Mahalleli ise uyuduğu sandı. Gerçek böyle ortaya çıktı.

İHA
Balkonda güneşlenirken öldü: Mahalleli uyuduğu sandı gerçek böyle ortaya çıktı!

Muratpaşa'da 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç güneşlenmek için yaşadığı dairenin balkonuna çıktı. Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü.

Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu hemen 112'yi aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.

KALP KRİZİ…

Bu sırada olan biteni meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri sandalyede oturur vaziyetteki Kabaağaç'a seslenmeyi sürdürdü. İtfaiye ekiplerin yardımı ile girilen dairenin balkonunda hareketsiz şekildeki İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli tabip tarafından yapılan incelemede Kabaağaç'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

"EN SON DÜN GÖRDÜM"

Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.

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Balkonda güneşlenirken öldü: Mahalleli uyuduğu sandı gerçek böyle ortaya çıktı!
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