Çayınıza birkaç yaprak eklemek ya da yazın hazırladığınız limonatayı taze naneyle süslemek için markete gitmeniz gerekmeyecek. Nane, balkonlarda saksı içinde yetiştirilebilen bitkilerden biri. Aydınlık ve hafif gölgeli alanlarda gelişebiliyor.
Ancak nane yetiştirirken dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı var. Kökleri hızla yayıldığı için onu diğer bitkilerle aynı saksıya dikmek yerine kendine ait bir kapta büyütmek daha uygun. Toprağının uzun süre tamamen kuru kalmamasına da özen gösterilmeli.
Yemeklerin üzerine eklenen birkaç taze fesleğen yaprağı, özellikle domatesli tariflerin lezzetini güzelleştiriyor. Güzel kokusu ve canlı yeşil yapraklarıyla dikkat çeken fesleğeni balkonunuzda da yetiştirebilirsiniz.
Fesleğen sıcaklığı ve güneşi seviyor. Bu nedenle gün içinde yeterince ışık alan, sert rüzgarlardan korunan bir köşe seçmek gerekiyor. Soğuğa karşı hassas olduğu için özellikle ilkbaharda don tehlikesi geçmeden dışarıda bırakılmamalı.
Kahvaltıdan salataya, çorbadan zeytinyağlı yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan maydanoz, balkon yetiştiriciliğine başlamak isteyenler için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.
Maydanozun en güzel taraflarından biri, yalnızca bütün gün güneş alan balkonlara uygun olmaması. Yarı gölgeli alanlarda da yetişebiliyor. Düzenli sulama ve uygun saksı koşulları sağlandığında yapraklarından ihtiyaç duydukça yararlanabilirsiniz.
Kurutulmuş kekiği hemen her mutfakta görmek mümkün. Ancak bu aromatik bitkiyi taze olarak yetiştirmek de oldukça keyifli olabilir. Üstelik kekik, saksıda yetiştirilmeye uygun bitkiler arasında bulunuyor.
Kekiğin sevdiği ortam, güneş alan ve suyun kolayca süzülebildiği bir toprak. Saksının dibinde su birikmesi köklerine zarar verebileceğinden sulamada aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bu yönüyle sürekli ıslak toprak isteyen bitkilerden ayrılıyor.
İnce, iğneye benzeyen yaprakları ve kendine özgü kokusuyla biberiye hem mutfakta hem de dekorasyonda kullanılabilen bitkilerden biri. Saksıda büyüdükçe küçük bir çalı görünümü kazanıyor.
Biberiye için güneşli bir konum ve suyu tutmayan toprak oldukça önemli. Yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve derinliğinde, altında drenaj delikleri bulunan bir saksı tercih edilebilir. Toprağının sürekli ıslak kalmaması, sağlıklı gelişmesi açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.
Meyve yetiştirmek için mutlaka büyük bir bahçeye sahip olmanız gerektiğini düşünüyorsanız çileğe bir şans verebilirsiniz. Çilekler uygun koşullarda yalnızca normal saksılarda değil, balkon korkuluklarına yerleştirilen kaplarda ve asılı sepetlerde de yetişebiliyor.
Çileğin meyve verebilmesi için güneş ışığı büyük önem taşıyor. Özellikle çiçeklenme ve meyve gelişimi döneminde toprağın susuz kalmamasına dikkat edilmeli. Rüzgardan korunan, aydınlık bir alan seçmek de faydalı olabilir.
Balkonunuzda domates yetiştirmek kulağa zor gelebilir. Oysa özellikle bodur ve küçük meyveli cherry domates çeşitleri, büyük bir bahçe olmadan da yetiştirilebiliyor. Uygun bir saksıda gelişen bitki, zamanı geldiğinde küçük domateslerle dolabiliyor.
Burada en önemli ayrıntı doğru çeşidi seçmek. Fazla büyüyen domates türleri daha geniş alana ve desteğe ihtiyaç duyarken kompakt çeşitler saksı için daha uygun. Güneş, düzenli sulama ve sıcak hava ise iyi gelişmeleri için gerekli.
Küçük bir balkonda biber yetiştirmek de mümkün. Özellikle bodur gelişen çeşitler, geniş bir sebze bahçesi kurmadan ürün almak isteyenlerin tercihi oluyor. Bazı biber türleri renkli meyveleriyle oldukça dekoratif de görünebiliyor.
Biber sıcak havayı ve bol ışığı seviyor. Bu nedenle soğuk aylarda açık balkona dikmek yerine uygun ekim dönemini beklemek gerekiyor. Saksı seçerken de yetiştireceğiniz çeşidin büyüklüğünü dikkate almak önemli.
Balkon denince akla gelen ilk çiçeklerden biri sardunya. Kırmızı, pembe ve beyaz gibi farklı renklerde çiçekler açabilen bu bitki, birkaç saksıyla balkonuna canlılık katmak isteyenlerin tercihleri arasında.
Sardunyalar genellikle güneşli alanlarda daha iyi çiçekleniyor. Ancak çok sıcak havalarda öğle güneşinden korunmaları gerekebiliyor. Saksıda su birikmesini önlemek ve soğuk havalarda don riskine karşı önlem almak da bakımın önemli parçaları.
Balkonunuzda renkli çiçekler görmek istiyorsanız petunya da değerlendirebileceğiniz bitkilerden biri. Özellikle aşağı doğru uzayan çeşitleri, asılı saksılarda ve balkon korkuluklarında oldukça güzel bir görüntü oluşturabiliyor.
Petunyalar güneşli alanları seviyor ve genellikle sıcak aylarda çiçekleniyor. Düzenli sulama, uygun toprak ve solan çiçeklerin temizlenmesiyle daha bakımlı bir görünüm elde edilebilir. Soğuğa hassas oldukları için yetiştirme zamanını bulunduğunuz bölgenin iklimine göre belirlemek gerekiyor.