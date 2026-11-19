1. Nane: Balkonunuzda mis gibi kokular yayacak

Çayınıza birkaç yaprak eklemek ya da yazın hazırladığınız limonatayı taze naneyle süslemek için markete gitmeniz gerekmeyecek. Nane, balkonlarda saksı içinde yetiştirilebilen bitkilerden biri. Aydınlık ve hafif gölgeli alanlarda gelişebiliyor.

Ancak nane yetiştirirken dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı var. Kökleri hızla yayıldığı için onu diğer bitkilerle aynı saksıya dikmek yerine kendine ait bir kapta büyütmek daha uygun. Toprağının uzun süre tamamen kuru kalmamasına da özen gösterilmeli.