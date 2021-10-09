Balkondan düşen Suriyeli doktor öldü

GAZİANTEP
'TE, evinin balkonundan beton zemine düşen Suriye
uyruklu diş doktoru, hayatını kaybetti. Şahinbey
ilçesindeki bir binada felçli annesiyle yaşayan diş hekimi Yahya
Almohamad birinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Olay sonrası, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ekiplerine bilgi verildi. Ağır yaralanan ve kalbi duran diş doktoruna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bir vatandaş, düştükten sonra kalbi duran Almohamad'e uzun bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi tekrar atmaya başlayan Almohamad, hastaneye kaldırıldı. Yeniden kalbi duran doktor, kurtarılamadı.