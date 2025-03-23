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Giriş Tarihi: 23.3.2025 17:30

Balkondan düşüp ağır yaralanmıştı: Talihsiz çocuk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hava almak için apartmanın 3’üncü katına çıkan 8. sınıf öğrencisi Çınar Kaya dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Balkondan düşüp ağır yaralanmıştı: Talihsiz çocuk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydan geldi. Hava almak için apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıkan 8'inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, bir anda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam müdahalesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Balkondan düşüp ağır yaralanmıştı: Talihsiz çocuk 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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