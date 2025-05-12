Baltayla komşusunu kesti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında meydana gelen olayda, Enver Yaman (70) ile Yüksel D. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel D. elindeki baltayla Enver Yaman'ı boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yaman sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Yüksel D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.