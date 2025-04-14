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Giriş Tarihi: 14.4.2025 14:42 Son Güncelleme: 14.4.2025 14:44

Bandırma’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, tavuk kümesinde bulunan işçi lojmanında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bandırma-Bursa karayolu üzerinde faaliyet gösteren Banvit firmasına ait tavuk kümesinde çalışan ve sabah mesaiye gitmeyen 33 yaşındaki işçi Aziz Gürsan'ın mesai arkadaşları, kendisine ulaşamayınca kaldığı lojmanlara gitti. İçeriye giren arkadaşları kan donduran manzarayla karşılaştı. Aziz Gürsan başından vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürsan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gürsan'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
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