Bandırma’da çamlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Eti Maden Liman İşletmesi ile askeri çamlık alanı arasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Örtü ve otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ekiplerin olay yerine yönlendirilmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 2 arazöz ve 6 personel, Eti Maden'e ait 1 arazöz ve 2 personel, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ve 4 personel görev aldı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.