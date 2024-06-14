Bandırma’da feci kaza: Dorse ile otomobilin arasına sıkıştı

Gönen Yolu üzerinde, Bandırma şehir merkezi istikametine doğru seyreden Z.Ö. idaresindeki otomobil, otobüs durağının cebinde duran kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü H.K., aracının brandasını düzelttiği esnada meydana gelen kaza sonucu, kamyon dorsesi ile otomobilin arasına sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan H.K., 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. H.K.'nin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.