Bandırma’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü astsubay hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma, Erdek Caddesi, asit kavşağı mevkii, Bandırma istikameti üzerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayan Ömür Kaygusuz (24), aynı istikamette seyreden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsünün altına girdi. Otobüsün altında yaklaşık 80 metre sürüklenen Ömür Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Ömür Kaygusuz'un kaza sonucu vücut bütünlüğünün kısmen bozulduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazanın ardından otobüs şoförü M.T. gözaltına alınırken olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak görev yürüten Ömür Kaygusuz'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenazenin Ordu ilinin Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.