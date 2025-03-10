Bandırma’da feci olay! Cam silerken dengesini kaybedip hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Apartmanı'nın 4'üncü katında ikamet eden Münevver Çetin (50), evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Münevver Çetin'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hem dairede hem de düşme noktasında detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.