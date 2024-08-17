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Giriş Tarihi: 17.8.2024 18:02 Son Güncelleme: 17.8.2024 19:14

Bandırma’da kadın cinayeti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi yaşamına son verdi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da kadın cinayeti

Balıkesir'in Bandırma 100. yıl mahallesi 1514 sokakta meydana olay geldi. Fatma Aydovan 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışma yaşadı ve tartışma sonucunda İbrahim Ağzıkırık tarafından ilk eşinden olan oğlu C.A ile birlikte silahla vuruldu.

Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Ağzıkırık olayın ardından silah ile kendi yaşamına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Bandırma’da kadın cinayeti
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