Bankacının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Cedit Mahallesi'nde oturan Hasan Y.'yi (79) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, sahte para operasyonunda adının geçtiğini söyleyerek, operasyon kapsamında para vermesi gerektiğini söyledi.

Şüphelilere inanan Hasan Y., evdeki altınları bozdurarak 160 bin parayı yatırmak için bankaya gitti. Banka personeli Hasan Y.'nin dolandırıldığından şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan Y.'ye telefondaki kişiler tarafından dolandırıldığını anlatarak bankaya para yatırmasını engelledi. Polis ekipleri, Hasan Y.'yi arayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.