Haberler Yaşam Haberleri Bankada saplantılı müşteri paniği
Giriş Tarihi: 19.11.2023

Bankada saplantılı müşteri paniği

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Bankada saplantılı müşteri paniği
Özel bir bankada çalışan Songül A. (36), banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. İstanbul Levent'teki bankanın satış pazarlama departmanında çalışan Songül A. (36), 1 yıldır müşterisi olan İrfan A., ile bankacılık işlemleri hakkında konuştu. Genç kadının şirket hattına müşterisi tarafından bir süre sonra aşk dolu mesajlar gelmeye başladı. İddiaya göre İrfan A., banka çalışanına, 'Aşık oldum, seni seviyorum' ve 'Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim' şeklinde mesajlar gönderdi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ
Bir süre daha İrfan A.'nın bankaya geldiğini gören Songül A., savcılığa giderek müşterisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisini sözlü taciz ve takip eden müşterisinin attığı mesajlardan vazgeçmesini söylemesine rağmen devam ettiğini belirterek uzaklaştırma talepli şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan A. ifadesinde, bankacı kadının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü. Saplantılı müşterinin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü Gazze, İsrail, Eurofighter ile ilgili önemli mesajlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İngiliz Guardian ve BBC İsrail'in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü: Deliller yetersiz!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık'ı yıktı çekti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bankada saplantılı müşteri paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA