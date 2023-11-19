Bankada saplantılı müşteri paniği

Özel bir bankada çalışan Songül A. (36), banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. İstanbul Levent'teki bankanın satış pazarlama departmanında çalışan Songül A. (36), 1 yıldır müşterisi olan İrfan A., ile bankacılık işlemleri hakkında konuştu. Genç kadının şirket hattına müşterisi tarafından bir süre sonra aşk dolu mesajlar gelmeye başladı. İddiaya göre İrfan A., banka çalışanına, 'Aşık oldum, seni seviyorum' ve 'Kapıda seni bekliyorum, gitmeyeceğim' şeklinde mesajlar gönderdi.Bir süre daha İrfan A.'nın bankaya geldiğini gören Songül A., savcılığa giderek müşterisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisini sözlü taciz ve takip eden müşterisinin attığı mesajlardan vazgeçmesini söylemesine rağmen devam ettiğini belirterek uzaklaştırma talepli şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan A. ifadesinde, bankacı kadının evli olduğunu bilmediğini öne sürdü. Saplantılı müşterinin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.