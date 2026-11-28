Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı (30), öldürüldükten sonra Burdur'un Bucak ilçesindeki gölete atıldı. Yapıcı'yı banka hesaplarındaki parası için öldüren zanlılar hakkında, 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına 15 Ocak'ta Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Olaydan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayıp başsağlığı dilediği ve katillere en ağır cezanın verileceğini söylediği Kübra Yapıcı'nın babası Yunus Yapıcı, dava açılmasının ardından SABAH'a konuştu. Kızının vahşice katledildiğini söyleyen Yunus Yapıcı, katillerinin en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör