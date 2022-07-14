Bankalar bugün açık mı, kapalı mı?14 Temmuz 2022 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Kurban Bayramı'nı takip eden 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri, idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili süresi, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar, 14 Temmuz bankalar açık mıi kapalı mı olacak sorusunu yöneltiyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde banka, hastane, PTT gibi resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte 14 Temmuz 2022 banka çalışma saatleri ve detaylar...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erdi. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankaların 14 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte bankaların açılış tarihi ile ilgili bilgiler;
BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR?
Borsa İstanbul ile paralel bir çalışma takvimine sahip olan özel ve kamu bankaları, borsanın çalışması durumunda faaliyetlerini sürdürüyor. Borsa İstanbul'un bayram tatili, 12 Temmuz'da sona ermesiyle bankalar da çarşamba günü hizmet vermeye başladı.
Buna göre, bayram boyunca kapalı olan bankalar, bayram sonrası 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri açık olacak. Ancak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, cuma günü kapalı olacak.