Bankalar bugün açık mı, kapalı mı?14 Temmuz 2022 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Kurban Bayramı'nı takip eden 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri, idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili süresi, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar, 14 Temmuz bankalar açık mıi kapalı mı olacak sorusunu yöneltiyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde banka, hastane, PTT gibi resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte 14 Temmuz 2022 banka çalışma saatleri ve detaylar...