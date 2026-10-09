Bankamatik şoföre belediyeden maaş!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, şüpheliler arasındaki mali ilişkiler ve belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları mercek altına alındı. İlk dalga operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin mali incelemeler sürerken, dosyaya giren ifadeler dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'da özel şoförlüğünü yaptığını anlattı. H.G., 2024 yerel seçimlerinden sonra Biçer'in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro ayarladığını öne sürdü. Belediyede fiilen görev yapmadığını, Ankara'da Biçer'in özel şoförlüğünü sürdürdüğünü belirten H.G., maaşının ve SGK primlerinin belediye tarafından karşılandığını iddia etti.

BEDELSİZ DAİRE İDDİASI

H.G.'nin ifadesindeki bir diğer dikkat çekici iddia ise taşınmaz devri oldu. H.G., Ulaş Biçer'in talimatıyla, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un arkadaşı Seher Gül Çınar'a ait Ankara'daki bir dairenin herhangi bir bedel ödenmeden kendi üzerine devredildiğini ileri sürdü. Söz konusu taşınmazın devrine ilişkin işlemlerin de soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

BANKA HESABINA GELEN PARALARI ÇEKİP TESLİM ETMİŞ

H.G., ifadesinde Ulaş Biçer'in banka hesabına gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini de anlattı. Zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini yaptığını belirten H.G.'nin beyanları doğrultusunda, şüpheliler arasındaki para hareketleri ve mali ilişkiler araştırılıyor.

MASAK RAPORU DOSYADA

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi. Raporda, müteahhit Cihan Sivri'nin Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketinin hesabından farklı kişilere para transferleri yaptığı ve şirket hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA

"Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada; belediye bütçesinden yapılan maaş ve SGK ödemeleri, banka hesaplarındaki para hareketleri, taşınmaz devirleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılar araştırılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ediyor. Dosyada yer alan iddialara ilişkin hukuki süreç sürerken, şüphelilerin suçluluğu kesinleşmiş yargı kararıyla belirlenmiş değil.