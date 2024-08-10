Banyo yaparken boğulma tehlikesi yaşadı!

Tarsus'ta banı yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 75 yaşındaki A.K.'nin evinde açık kalan musluktan akan suyun kapı eşiğinden dışarı çıkması üzerine komşuları şüphelendi ve A.K.'ye seslenmeye başladılar. Komşularının sesini duyan A.K. yerde yattığını ve yükselen sudan dolayı boğulmak üzere olduğunu söyledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak, su içerisinde yerde yatan adamı dışarı çıkardı. Yaşlı adam Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.