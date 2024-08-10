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Giriş Tarihi: 10.8.2024 21:11 Son Güncelleme: 10.8.2024 22:00

Banyo yaparken boğulma tehlikesi yaşadı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehitmustafa Mahallesinde 3516 sokak üzerinde yer alan eski yapı evin giriş katında tek başına yaşayan 75 yaşındaki A.K.,  banyo yaparken, iddiaya göre fenalaşıp dengesini kaybederek yere düştü.

Neslihan ÖZBOZKURT
Banyo yaparken boğulma tehlikesi yaşadı!

Tarsus'ta banı yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 75 yaşındaki A.K.'nin evinde açık kalan musluktan akan suyun kapı eşiğinden dışarı çıkması üzerine komşuları şüphelendi ve A.K.'ye seslenmeye başladılar. Komşularının sesini duyan A.K. yerde yattığını ve yükselen sudan dolayı boğulmak üzere olduğunu söyledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak, su içerisinde yerde yatan adamı dışarı çıkardı. Yaşlı adam Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Banyo yaparken boğulma tehlikesi yaşadı!
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