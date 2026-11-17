



APARTMANIN İNŞAATINDAN İTİBAREN TESİSATI O YAPMIŞ



Öte yandan A.K.'nin apartmanın inşaatında itibaren tesisatını yapan usta olduğu, bundan dolayı binanın her noktasını bildiği bildirildi. Her arızada A.K.'yi çağırdığını belirten apartman sahibi, bugüne kadar hiç şikayet almadığını, böyle bir şey yapmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör