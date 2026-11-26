Banyonun güzel görünmesi başka, her gün rahatça kullanılması bambaşka. Sabah hazırlanırken ya da duş sonrası ortalığı toplarken bazı tasarım seçimlerinin ne kadar kullanışlı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu nedenle 2026'da iç mimarlar, yalnızca şıklığıyla beğeni toplayan uygulamalar yerine günlük hayatı kolaylaştıran, daha zamansız tasarımlara yönelmeyi öneriyor.