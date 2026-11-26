Banyonun güzel görünmesi başka, her gün rahatça kullanılması bambaşka. Sabah hazırlanırken ya da duş sonrası ortalığı toplarken bazı tasarım seçimlerinin ne kadar kullanışlı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu nedenle 2026'da iç mimarlar, yalnızca şıklığıyla beğeni toplayan uygulamalar yerine günlük hayatı kolaylaştıran, daha zamansız tasarımlara yönelmeyi öneriyor.
Tepeden su akıtan yağmur duş başlıkları, banyolara lüks bir görünüm kazandırdığı için uzun süre tercih edildi. Ancak bazı iç mimarlar, bu sistemlerin tek başına kullanılmasını artık önermiyor. Özellikle saç yıkarken su basıncının yetersiz kalması, bu tasarımın günlük hayatta yaşattığı sorunlardan biri.
Bir dönem fayansların birleşim noktalarında sıkça kullanılan metal bitiş profilleri de değişen tercihler arasında. Özellikle duvar boyunca uzanan belirgin metal çizgiler, bazı iç mimarlara göre fayansın kendi güzelliğini gölgede bırakabiliyor. Bu nedenle her köşede metal detay kullanmak yerine daha sade bitişler öneriliyor.
Dikey oluklarla hareket kazandırılan banyo dolapları, son yıllarda modern dekorasyonun en sevilen parçalarından biriydi. Özellikle açık meşe tonlarındaki çizgili kapaklar, pek çok banyo tasarımında karşımıza çıktı. Ancak iç mimarlara göre bu modellerin çok yaygınlaşması, artık eskimiş bir görünüm oluşturmaya başladı.
Dolap kapaklarında yeniden daha düz ve sade yüzeylere dönüş öneriliyor. Doğal ahşabın kendi dokusunu gösteren modellerin yanı sıra, özenle seçilmiş bir renge boyanan lake dolaplar da seçenekler arasında. Böylece banyonun görünümünü belirleyen unsur yoğun çizgiler yerine malzemenin kendisi oluyor.
Cam kapısı ya da belirgin bir eşiği bulunmayan açık duş alanları, ferah görünümüyle uzun süre beğeni topladı. Fakat duş sırasında sıcak havanın dışarı dağılması, özellikle geniş banyolarda üşümeye neden olabiliyor. Suyun duş alanının dışına sıçraması da zeminin ıslanmasına yol açabiliyor.
Bu nedenle bazı iç mimarlar, duş kapılarının yeniden kullanılmasını tavsiye ediyor. Cam kapıyla sınırlandırılan duş alanlarında sıcak havayı içeride tutmak ve suyun banyonun diğer bölümlerine yayılmasını azaltmak mümkün. Böylece yalnızca görünüşe değil, duş sonrası temizlik kolaylığına da önem verilmiş oluyor.
Son yıllarda lavabolarda ve duş sistemlerinde sıkça kullanılan saten pirinç, yani mat altın görünümlü armatürler de eleştirilen tasarımlar arasında. Parmak izlerini daha az göstermeleri bu yüzeylerin avantajlarından biri olsa da üzerlerinde oluşan su lekeleri zamanla can sıkabiliyor.
Musluk ve duş armatürlerinde daha klasik yüzeylere dönüş öneriliyor. Parlak krom, cilalı nikel ve verniksiz doğal pirinç, iç mimarların işaret ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle uzun yıllar kullanılacak banyo ürünlerinde, yalnızca o dönemin modasına göre değil, evin genel tarzına uyum sağlayacak seçimler yapılması tavsiye ediliyor.