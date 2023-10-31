Türklerin Orta Asya'dan getirildiğine inanılan bir oyun olan Bar, müzik eşliğinde genellikle davul ve zurnaların eşlik ettiği ezgiler üzerine oynanır. Aynı zamanda Bar oyununun kazanılan savaşlardan sonra kurulan toylarda oynandığı da tahmin edilir. Bar hangi yöreye aittir, bar oyunu nerede oynanır gibi soruların yanıtı da yöremizi ve oyunlarımızı tanımak açısından önemlidir.

Bar Hangi Yöreye Aittir?

Bar Oyunu; Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Artvin ve Samsun illerini içine alan bölgedeki halkın oynadığı halk oyunu olarak bilinir. Yine de en yaygın olarak Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt'ta gelişmiştir.

Bar Oyunu Nerede Oynanır?

Bar sözcüğü genelde el birliği, gönül birliği ve beraberliğin oyun şeklindeki ifadesi olarak bilinir. Bu nedenle Bar oyunu; düğünlerde, bayramlarda, askere giderken kısacası önemli günlerde hep aynı coşku ile davul zurna eşliğinde topluca oynanır. Bazı yörelerde Karadeniz oyunlarına benzer biçimde hareketli ve canlı, bazı yörelerde ise Doğu Anadolu oyunları gibi ağır ve vakur biçimde oynanır.