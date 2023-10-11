Bar yangınında cinayet itirafı

İzmir'de emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner ile işletme sahibi Mustafa Bendeş'in hayatını kaybettiği bar yangınını, Bendeş'in sevgilisi Esra Başkaya'nın kasten çıkardığı ortaya çıktı. 20 Eylül'de yaşanan olayda Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'ta bulunan barda sabaha karşı yangın çıkmıştı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner (67) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Vücudunda yanıklar olan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün polis merkezine giden Mustafa Bendeş'in sevgilisi Esra Başkaya (36), yangını kendisinin çıkardığını ve 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu itiraf etti.Başkaya ifadesinde, olayda yanarak feci şekilde can veren Bendeş'in sevgilisi olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve olay günü de yine tartıştıklarını, Bendeş'in kendisine şişe fırlatıp hakaret ettiğini anlattı. O kızgınlıkla dışarı çıktığını belirten Başkaya, çantasından çıkardığı çakmak ile bir bez parçasını tutuşturup barın penceresinden içeriye attığını söyledi.Bir süre bekleyip alevlerin dükkânı sardığını gördükten sonra olay yerinden kaçtığını anlatan Başkaya'nın, 19 gündür vicdan azabı çektiğini ve gözüne uyku girmediğini, bu yüzden teslim olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Başkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.