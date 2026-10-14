Baraj doluluk oranları 14 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

14 Ekim 2026 itibarıyla barajlardaki su seviyelerine ilişkin güncel veriler gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere kentlerin su rezervlerindeki son durum, açıklanan doluluk oranlarıyla takip ediliyor. Barajlardaki mevcut seviyeler hem günlük su tüketimi hem de tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyor.
14 Ekim 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:
Elmalı Barajı: Yüzde 81,28
Darlık Barajı: Yüzde 59,95
Ömerli Barajı: Yüzde 54,45
Alibey Barajı: Yüzde 33,32
Terkos Barajı: Yüzde 30,14
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39
Sazlıdere Barajı: Yüzde 19,91
Istrancalar Barajı: Yüzde 19,02
Kazandere Barajı: Yüzde 7,04
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,55
ASKİ'nin 14 Ekim 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı %37,24 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %29.94 düzeyinde kaldı.
ASKİ'nin verilerine göre 14 Ekim itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Akyar Barajı: %43.89
• Çamlıdere Barajı: %33.99
• Çubuk 2 Barajı: %52.03
• Eğrekkaya Barajı: %58.61
• Kargalı Barajı: %7.93
• Kavşakkaya Barajı: %41.99
• Kesikköprü Barajı: %100
• Kurtboğazı Barajı: %40.06
• Peçenek Barajı: %27.26
• Türkeşrefli Barajı: %10.14
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 14 Ekim itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:
Ürkmez Barajı: %60,49
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %49,44
Balçova Barajı: %44,77
Tahtalı Barajı: %42,75
Gördes Barajı: %29,27