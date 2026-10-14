Baraj doluluk oranları 14 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

14 Ekim 2026 itibarıyla barajlardaki su seviyelerine ilişkin güncel veriler gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere kentlerin su rezervlerindeki son durum, açıklanan doluluk oranlarıyla takip ediliyor. Barajlardaki mevcut seviyeler hem günlük su tüketimi hem de tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyor.