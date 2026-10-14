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Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:29

Baraj doluluk oranları 14 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ, ASKİ, İZSU ve BUSKİ, 14 Ekim 2026 tarihli baraj doluluk verilerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da su kaynaklarının son durumu merak edilirken gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi. Peki, barajlarda su seviyesi oranı yüzde kaç oldu? İşte 14 Ekim 2026 güncel baraj doluluk oranları.

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Baraj doluluk oranları 14 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
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14 Ekim 2026 itibarıyla barajlardaki su seviyelerine ilişkin güncel veriler gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere kentlerin su rezervlerindeki son durum, açıklanan doluluk oranlarıyla takip ediliyor. Barajlardaki mevcut seviyeler hem günlük su tüketimi hem de tarımsal faaliyetler açısından önem taşıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Ekim 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Elmalı Barajı: Yüzde 81,28

Darlık Barajı: Yüzde 59,95

Ömerli Barajı: Yüzde 54,45

Alibey Barajı: Yüzde 33,32

Terkos Barajı: Yüzde 30,14

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39

Sazlıdere Barajı: Yüzde 19,91

Istrancalar Barajı: Yüzde 19,02

Kazandere Barajı: Yüzde 7,04

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,55

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ'nin 14 Ekim 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı %37,24 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %29.94 düzeyinde kaldı.
ASKİ'nin verilerine göre 14 Ekim itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %43.89

• Çamlıdere Barajı: %33.99

• Çubuk 2 Barajı: %52.03

• Eğrekkaya Barajı: %58.61

• Kargalı Barajı: %7.93

• Kavşakkaya Barajı: %41.99

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %40.06

• Peçenek Barajı: %27.26

• Türkeşrefli Barajı: %10.14

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İZSU 14 EKİM İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 14 Ekim itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:

Ürkmez Barajı: %60,49

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %49,44

Balçova Barajı: %44,77

Tahtalı Barajı: %42,75

Gördes Barajı: %29,27

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yüzde 60,88 olarak açıklandı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Baraj doluluk oranları 14 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
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