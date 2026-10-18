Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Etkili olan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da bulunan barajların doluluk oranları merak edilirken gözler güncel verilere çevrildi. Yağışların su rezervlerine nasıl yansıdığı araştırılırken 18 Ekim 2026 Pazar günü açıklanan baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor.
İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 18 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 48,33 olarak belirtildi
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 66,62
Darlık Barajı: yüzde 75,75
Elmalı Barajı: yüzde 77,48
Terkos Barajı: yüzde 36,67
Alibey Barajı: yüzde 75,03
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,18
Sazlıdere Barajı: yüzde 30,95
Istrancalar Barajı: yüzde 70,48
Kazandere Barajı: yüzde 8,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,58
ASKİ'nin paylaştığı baraj verilerine göre Ankara'daki su kaynaklarının doluluk oranları baraj bazında farklılık gösteriyor. 18 Ekim 2026 tarihine ait veriler doğrultusunda barajların doluluk oranları şöyle sıralanıyor:
Akyar Barajı: %41,89
Çamlıdere Barajı: %33,52
Çubuk 2 Barajı: %50,76
Eğrekkaya Barajı: %58,61
Kargalı Barajı: %8,67
Kavşakkaya Barajı: %41,31
Kesikköprü Barajı: %100
Kurtboğazı Barajı: %47,75
Peçenek Barajı: %27,26
Türkeşrefli Barajı: %10,14
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 18 Ekim itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:
Ürkmez Barajı: %60,40
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %49,64
Balçova Barajı: %43,86
Tahtalı Barajı: %42,75
Gördes Barajı: %29,16
Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı, 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla yüzde 62,07 olarak açıklandı. Su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar, kentteki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri araştırıyor.