Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Etkili olan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da bulunan barajların doluluk oranları merak edilirken gözler güncel verilere çevrildi. Yağışların su rezervlerine nasıl yansıdığı araştırılırken 18 Ekim 2026 Pazar günü açıklanan baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor.