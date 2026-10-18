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Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:09

Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

İSKİ, ASKİ, İZSU ve BUSKİ tarafından açıklanan 18 Ekim 2026 Pazar gününe ait baraj doluluk oranları gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da içme suyu rezervlerinin hangi seviyede olduğu araştırılırken gözler belediyelerin güncel verilerine çevrildi. İşte 18 Ekim 2026 Pazar güncel baraj doluluk oranları ve kentlerdeki son durum.

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Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?
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Etkili olan yoğun yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da bulunan barajların doluluk oranları merak edilirken gözler güncel verilere çevrildi. Yağışların su rezervlerine nasıl yansıdığı araştırılırken 18 Ekim 2026 Pazar günü açıklanan baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor.

İSKİ 18 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI AÇIKLANDI!

İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 18 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 48,33 olarak belirtildi

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

Ömerli Barajı: yüzde 66,62

Darlık Barajı: yüzde 75,75

Elmalı Barajı: yüzde 77,48

Terkos Barajı: yüzde 36,67

Alibey Barajı: yüzde 75,03

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,18

Sazlıdere Barajı: yüzde 30,95

Istrancalar Barajı: yüzde 70,48

Kazandere Barajı: yüzde 8,08

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,58

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 EKİM 2026

ASKİ'nin paylaştığı baraj verilerine göre Ankara'daki su kaynaklarının doluluk oranları baraj bazında farklılık gösteriyor. 18 Ekim 2026 tarihine ait veriler doğrultusunda barajların doluluk oranları şöyle sıralanıyor:

Akyar Barajı: %41,89

Çamlıdere Barajı: %33,52

Çubuk 2 Barajı: %50,76

Eğrekkaya Barajı: %58,61

Kargalı Barajı: %8,67

Kavşakkaya Barajı: %41,31

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %47,75

Peçenek Barajı: %27,26

Türkeşrefli Barajı: %10,14

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İZSU 18 EKİM İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 18 Ekim itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde:

Ürkmez Barajı: %60,40

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %49,64

Balçova Barajı: %43,86

Tahtalı Barajı: %42,75

Gördes Barajı: %29,16

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı, 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla yüzde 62,07 olarak açıklandı. Su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar, kentteki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri araştırıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Baraj doluluk oranları güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda su seviyesi yükseldi mi?
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