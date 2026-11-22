Yağışların ardından büyükşehirlerdeki barajların doluluk seviyeleri yeniden merak edilmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da su kaynaklarının güncel durumu araştırılırken belediyelerin paylaştığı son veriler gündeme geldi. 22 Kasım 2026 itibarıyla dört kentteki baraj doluluk oranları yakından izleniyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da barajlardaki su miktarı gündemdeki yerini koruyor. Dört büyükşehirdeki güncel doluluk seviyeleri, belediyelerin yayımladığı son veriler doğrultusunda takip ediliyor. 22 Kasım tarihli ölçümlerle birlikte kentlerin su rezervlerindeki son durum belli oldu.Ortalama doluluk oranı yüzde 60,75 olarak kaydedildi.
İSKİ'nin 22 Kasım 2026 tarihli hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli Barajı: %79,71
Darlık Barajı: %89,85
Elmalı Barajı: %67,73
Terkos Barajı: %54,39
Alibey Barajı: %73,76
Büyükçekmece Barajı: %42,21
Sazlıdere Barajı: %44,79
Istrancalar Barajı: %47,75
Kazandere Barajı: %11,74
Pabuçdere Barajı: %6.97
ASKİ'nin yayımladığı 22 Kasım 2026 tarihli verilere göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 35,61 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki toplam su miktarı 519 milyon 91 bin metreküp olarak kaydedildi.
Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,11 olarak açıklandı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan Kasım 2026 verilerine göre İzmir barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 33,4 olarak ölçüldü. Kentin önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40,32 seviyesinde kaydedildi.
İzmir barajlarının güncel doluluk oranları:
- Ürkmez Barajı: %63,61
- Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,14
- Tahtalı Barajı: %40,32
- Balçova Barajı: %35,61
- Gördes Barajı: %27,59