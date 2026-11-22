22 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da barajlardaki su miktarı gündemdeki yerini koruyor. Dört büyükşehirdeki güncel doluluk seviyeleri, belediyelerin yayımladığı son veriler doğrultusunda takip ediliyor. 22 Kasım tarihli ölçümlerle birlikte kentlerin su rezervlerindeki son durum belli oldu.Ortalama doluluk oranı yüzde 60,75 olarak kaydedildi.