Baraj doluluk oranlarında değişiklik! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da baraj doluluk oranı kaç oldu?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 EKİM 2026

Ankara'da barajların doluluk oranları, başkentin su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor. ASKİ'nin yayımladığı 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,06, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 29,73 olarak açıklandı.

Toplam doluluk oranı barajlardaki toplam su miktarını, aktif kullanılabilir su oranı ise kullanılabilir rezervi ifade ediyor. Bu nedenle Ankara'daki su durumunu değerlendirirken iki verinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor.

Ankara baraj doluluk oranlarındaki değişim, özellikle yağış miktarı ve günlük su tüketimiyle birlikte takip ediliyor. ASKİ'nin güncel verileri, başkentteki su rezervlerinin izlenmesinde temel kaynak olarak öne çıkıyor.