Baraj doluluk oranlarında değişiklik! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da baraj doluluk oranı kaç oldu?

Türkiye'nin dört büyükşehrinde barajlardaki su seviyesi yakından takip ediliyor. İstanbul'da yağışların ardından yaşanan değişim, Ankara'daki kullanılabilir su miktarı ve Bursa ile İzmir'deki rezervler dikkat çekiyor. Baraj doluluk oranları şehirden şehre farklılık gösterirken, güncel veriler su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor. İşte 19 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir baraj doluluk oranları.
İstanbul'da baraj doluluk oranları son yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ'nin 19 Ekim 2026 tarihli verilerine göre kentin genel baraj doluluk oranı yüzde 53,14 olarak kaydedildi.
Ancak barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti. Darlık Barajı yüzde 88,83 ile en yüksek doluluk oranına ulaşırken Pabuçdere Barajı yüzde 3,76 ile en düşük seviyede kaldı.
Ankara'da barajların doluluk oranları, başkentin su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor. ASKİ'nin yayımladığı 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,06, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 29,73 olarak açıklandı.
Toplam doluluk oranı barajlardaki toplam su miktarını, aktif kullanılabilir su oranı ise kullanılabilir rezervi ifade ediyor. Bu nedenle Ankara'daki su durumunu değerlendirirken iki verinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor.
Ankara baraj doluluk oranlarındaki değişim, özellikle yağış miktarı ve günlük su tüketimiyle birlikte takip ediliyor. ASKİ'nin güncel verileri, başkentteki su rezervlerinin izlenmesinde temel kaynak olarak öne çıkıyor.
Bursa'da baraj doluluk oranları diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında öne çıkan veriler arasında yer alıyor. BUSKİ'nin resmi internet sitesinde Bursa geneli için doluluk oranı yüzde 62,07 olarak gösteriliyor.
Bursa'daki su rezervlerinin güncel durumunu takip eden vatandaşlar, barajlardaki doluluk oranlarının yağışlarla birlikte nasıl değiştiğini merak ediyor. Ancak yüzde 62,07 oranının 19 Ekim tarihli ölçüm olup olmadığı resmi günlük kayıt üzerinden ayrıca doğrulanmalı.
İzmir'de baraj doluluk oranları için erişilebilen son ölçümler 16 Ekim 2026 tarihini gösteriyor. Bu tarihte yayımlanan verilerde, kullanılan hesaplama yöntemine göre farklı genel doluluk oranları yer alıyor. Bir kaynakta DSİ ölçümüne dayalı oran yüzde 34,7 olarak aktarılırken, İZSU verilerini kullanan başka bir kaynakta beş barajın ortalaması yüzde 45,2 olarak veriliyor.