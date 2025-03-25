Baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü öldü

Olay, saat akşam sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Nedim Elci (35) yönetimindeki kamyonet, tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ermenek Baraj Gölü'ne uçtu.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında sürücü Elci'ye ulaşılamadı. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden kurbağa adamları olay yerine çağırıldı. Baraj gölüne giren dalgıçlar yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu Elci'nin cansız bedenine ulaştı. Elci'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.