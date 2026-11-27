Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada iki arkadaşın aracı çamura saplandı. İddiaya göre Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.