Barajda kaybolan esnafın cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olayın hemen ardından olay yerine sağlık AFAD, polis, jandarma, polis dalgıç, jandarma SAK ekipleri sevk edildi. Eskigümüş Barajı olarak bilinen gölette 3 arkadaş bir süre eğlendikten sonra Mehmet Elmas adlı kişi suya girdi ve yüzmeye başladı ve bir anda suda kayboldu. Arkadaşları Onun girdiği suda bir anda kaybolduğunu yetkililere haber verdi. Niğde Oto Sanayisinde Oto Lastikçi esnaflığı yaptığı belirtilen Mehmet Elmas (40) adlı kişi için Mersinden Polis dalgıç ekibi ve Ankara'dan da Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi (SAK) talep edildi.

SU ALTI EKİPLERİ BULDU

Arkadaşlarının gözü önünde baraj sularında bir anda kaybolan Mehmet Elmas için ilk arama önceki gün akşam saatlerinde gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 45 dakika Polis Dalgıç ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalara rağmen Mehmet Elmas bulunamadı ve aramaya ara verilmişti. Bugün ise günün ağarması ile yeniden su altı arama ekipleri baraj sularında Mehmet Elmas'ı bulmak için arama başlattı.

Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi (SAK) ve Mersin Polis Dalgıç ekibi tarafından alan genişletilerek tekrarlanan arama gerçekleştirildi. Yapılana ramalar sonunda Niğdeli esnafın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mehmet Elmas'ın cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.